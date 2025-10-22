Açık 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 22.10.2025 04:22

Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını aktardı.

Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Dostluk, eğitimle pekişiyor. 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Katar Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türk savunma sanayii SIDEC 2025'te boy gösterecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:13
Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
02:55
Bakan Göktaş: 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veriyoruz
00:39
e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor
00:37
Trump'tan "Putin" mesajı: Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum
23:46
Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
23:18
Şanlıurfa'nın koruk suyu "Asma Ekşisi" tescillendi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ