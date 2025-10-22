Savunma
22.10.2025 04:22
Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını aktardı.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, "Dostluk, eğitimle pekişiyor. 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı" ifadesi kullanıldı.