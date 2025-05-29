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Savunma
TRT Haber 29.05.2025 13:51

"Maverick" füzelerinden tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi"nin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını ve hedeflerin aynı anda ve tam isabetli olarak vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181’inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet AGM 65 (Maverick) füzesinin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını duyurdu.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 "AGM 65 (Maverick) Füzesi", Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu."

Paylaşımda, hedeflerin vurulmasına dair görüntülere de yer verildi.

 

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"Maverick" füzelerinden tam isabet
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