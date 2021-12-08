Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeyle ilgili açıklama yaptı.

Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesi'nde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!"