Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG A-574 hizmete girdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesinin ilk gemisi TCG A-574'ün hizmete girdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeyle ilgili açıklama yaptı.
Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesi'nde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!"
Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), @STMDefence ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi.????????— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 8, 2021
Hayırlı Olsun! pic.twitter.com/yTR19Ar2CN