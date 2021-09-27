Lockheed Martin, Pentagonla F-35 üretim programında anlaşmaya vardığını açıkladı.

Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğüne değinildi.

169 savaş uçağı teslim edecek

Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.



