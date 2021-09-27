Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lockheed Martin beklenenden daha az F-35 teslim edecek
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını duyurdu.
Lockheed Martin, Pentagonla F-35 üretim programında anlaşmaya vardığını açıkladı.
Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.
Açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğüne değinildi.
169 savaş uçağı teslim edecek
Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.
Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.
Etiketler: ABD
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