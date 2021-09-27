Düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma faaliyetleri, güvenlik operasyonları... Artık hepsi yerli botlarla yapılacak.

Savunma sanayiindeki yerli hamlelere bir yenisi eklendi. Antalya Serbest Bölge'de yerli imkanlarla kontrol botu üretildi.

Prototipinin tamamlandığı deniz aracının seri üretimine geçildi.

Proje yöneticisi Onur Yılmaz, seri üretime başladıklarını ifade etti. "Toplam 122 botu 2 ayda 6 tekne olmak üzere yaklaşık 4 sene içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Teknenin 5 metre mesafeden bir duvara çarpma, 2 metre yükseklikten suya bırakma ve karaya çıkma gibi testlerden başarıyla geçtiğini söyledi.

Saatte 70 kilometre hıza kadar çıkabilen 12 metrelik yerli deniz aracı, özellikleriyle dikkat çekiyor. Mavi vatanın güvenliğini sağlayacak olan deniz araçları 160 deniz mili menzile sahip olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen botların ilk teslimatı kısa süre içinde yapılacak. Yerli deniz aracı, 4 yıl içinde Türkiye'nin bütün sahil hattında mavi vatanı koruyacak.