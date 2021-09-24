Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, TEKNOFEST'in büyük bir heyecan olduğunu, özellikle gençler ve çocuklar için geleceğe yönelik bir ışık tuttuğunu söyledi.

Yıldız, ziyaretçiler arasından birçok uçak mühendisi çıkacağına, benzer uçaklar geliştireceklerine inandığını vurguladı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur ile etkinlikler kapsamında gösteri uçuşu yaptıklarını söyleyen Yıldız, "Kolunda Hürkuş uçtu. Aksungur, ilk halka açık gösterisini yapmış oldu. Şu anda 4 Aksungur'u Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) vermek üzere hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar teslimatlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bu uçağı 18 ay gibi kısa sürede inşa ettik. Şu ana kadar MAM-L, MAM-C, Kanatlı Güdüm Kiti, Teber-82 gibi birçok mühimmatın entegrasyonunu yaptık. Uçağımızın üzerinde diğer istihbarat yüklerini de taşıyabiliyoruz. 50 saatin üzerinde havada kalıyoruz. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü için yangın ihbar, gözetleme, erken uyarı hizmetlerini de vermeye devam ediyoruz. Bu alanda da oldukça başarılı oldu diğer İHA'larla beraber" dedi.

Aksungur'un askeri amaçlı ilk kullanıcısı Deniz Kuvvetleri olacak

Ömer Yıldız, yangınların yoğun olduğu günlerde 2 ay içinde 1.000 saate yakın uçtuklarını, 200'e yakın yangına dönüşebilecek sıcaklık kaynağı tespit ettiklerini, yerdeki ekiplere erken uyarı, havadan gözetleme ve karar destek hizmetleri verdikleri söyledi.

Aksungur'un askeri amaçlı ilk kullanıcısını Deniz Kuvvetleri olarak planladıklarını vurgulayan Yıldız, aracın uzun süre havada kalıp güvenle hizmet vereceğini ve daha kısa süre havada kalan hava araçlarının gidiş gelişlerde yaşadıkları zaman kayıplarının da ortadan kalkacağını anlattı.

Yıldız, TUSAŞ'ın geliştirdiği bir diğer İHA Anka'nın da 100 bin saatlik uçuş süresini tamamladığını ve başarıya görev yaptığını söyledi.

"Kalbimiz çarpıyor, gözlerimiz yaşarıyor bu tabloları görünce"

TUSAŞ Uçuş Başkanı Mehmet Eldem de festivalde Türkiye'de havacılıkla ilgili çalışan bütün şirketlerin ürünlerinin sergilendiğini söyledi.

Atak, Gökbey, Hürkuş, Akıncı, Bayraktar TB2'nin birlikte gösteri yaptığını ve bunların hep birlikte aynı kareye girdiklerini anlatan Eldem, Akıncı ile Hürkuş'un kolda geçiş sunduğunu ve bunun Türkiye'de insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte ilk gösterisi olduğunu dile getirdi.

İki İHA Aksungur ve Akıncı'yı aynı kareye sokamadıklarını anlatan Eldem, şunları söyledi:

"Bu nedenle Aksungur'u sonradan Hürkuş ile birlikte uçurduk. Bu 2 kare bizim için gurur kaynağı. Aksungur bu meydandan kalkmadı, Ankara'dan Akıncı'dan Mürted Meydanı'ndan kalktı. Hala havada. Saat 06.00 sularında kalktılar. Öğleden sonra bir gösterimiz daha var, sonra yaklaşık 3 saatlik yolculukla geri dönecek ve 20.00 sularında Akıncı'ya dönmüş olacak. Bir diğer Aksungur da Adana'dan kalktı. Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bu faaliyet kapsamında o uçağa müsaade ettiler. Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkıp buraya geldi. Akıncı üzerinde diğer Aksungur ile birleştiler ve kolda meydanın üzerine geldiler. Gösteriyi gerçekleştirdiler. Gösteri sonrasında da festival alanı üzerinde uçup TUSAŞ standındaki ekrana görüntü aktarıyorlar. Kalbimiz çarpıyor, gözlerimiz yaşarıyor bu tabloları görünce. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."