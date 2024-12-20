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Savunma
TRT Haber 20.12.2024 13:55

KAAN'ın 2. prototipi 2025'te uçacak

Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ikinci prototip için çalışmalar hız kazandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fabrika görüntülerini, "KAAN, sadece bir uçak değil; tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür." ifadeleriyle paylaştı.

KAAN'ın 2. prototipi 2025'te uçacak

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını bildirdi.

TUSAŞ tesislerinde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür."

"Gökyüzümüz artık daha güçlü

Görgün, Türk savunma sanayisinde her prototipte başarı hikayeleri yazdıklarını, ürünleri seri üretime geçirdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdıklarını belirterek, "Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu. Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

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Haluk Görgün KAAN Milli Muharip Uçak Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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