ASELSAN tarafından geliştirilen "Minyatür Bombalar" F-16 savaş uçaklarına monte ediliyor. 100 kilometre menzile sahip bombalar hedefi tam isabetle vuruyor.

Her kanada 4 bomba

Bomba için "çoklu taşıma salanı" geliştirildi. Böylece F-16 savaş uçaklarının her bir kanadına 4'er "Minyatür Bomba" yerleştirilebiliyor. F-16'lar ile bu bombaların testleri sürüyor.

Bombalar maksimum 100 kilometre menzile sahip. 65 kilometre mesafede, güçlendirilmiş 1 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor.

Delici başlık ile yapılan taarruz test atışı yapıldı

Test atışlarına ilişkin son açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından görüntülü paylaşımla duyurdu.

Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı'nın "sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı"nının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l57k9fnV4u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020