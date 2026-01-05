Denizlerdeki milli mühendislik gücü Türkiye'yi küresel lige taşıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülen projelerde kritik roller üstlenen STM, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 11 farklı tersanede yürüttüğü 44 gemi platformuyla Türkiye’nin denizcilik vizyonunu küresel ölçekte perçinliyor.

Askeri gemi inşa alanında 300’e yakın nitelikli mühendisiyle Türkiye’nin en yetkin kadrolarından birine sahip olan STM; korvet, fırkateyn, lojistik destek gemileri, hücumbot ve denizaltı projelerinde dizayndan teslime kadar tüm süreçleri uçtan uca yönetiyor.

Milli imkanlarla geliştirilen projeler sayesinde askeri gemi inşa sanayiindeki yerlilik oranını en üst seviyeye taşıyan şirket, pek çok kritik sistemde dışa bağımlılığı sona erdirerek Türkiye'nin savunma ekosistemini güçlendiriyor.

MİLGEM’den küresel iş birliklerine

Türkiye’nin milli savaş gemisi programı MİLGEM ile başlayan uzmanlık yolculuğunda STM, bugün dünya donanmalarının güvenilir çözüm ortağı konumuna geldi. Türk Donanması’nın yanı sıra Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan için suüstü ve denizaltı platformları geliştiren şirket, üretim esnekliğiyle de dikkat çekiyor. Müşteri ülkelerin kendi tersanelerinde çalışma kabiliyeti sunan STM, bu sayede yerel katkıyı maksimize ederek teknoloji transferinde öncü bir rol oynuyor.

Suüstü platformlarda geniş bir portföye sahip olan STM’nin yürüttüğü projeler arasında; 4 adet ADA Sınıfı Korvet, Malezya ve Ukrayna için üretilen korvetler ile Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK öne çıkıyor.

Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’u 2024 yılında Türk Donanması’na teslim eden şirket, STM-TAİS OG İş Ortaklığı kapsamında 7 adet milli fırkateynin inşa sürecini de eş zamanlı olarak sürdürüyor. Ayrıca, Türkiye’nin ilk milli hücumbotunun tasarımını tamamlayan STM, inşa sürecine geçerek denizlerdeki hız ve ateş gücünü artırmayı hedefliyor.

STM, lojistik destek gemileri alanındaki başarısını uluslararası arenaya da taşıdı. Türk ve Pakistan donanmalarına teslim edilen gemilerin ardından, Portekiz Donanması için geliştirilen 2 adet Lojistik Destek Gemisi projesiyle büyük bir başarıya imza atıldı. Bu proje, Türkiye’nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği "ilk askeri gemi ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

Denizaltı teknolojilerinde "milli" hamle

Denizaltı mühendisliğinde Türkiye’nin lokomotifi olan STM, modernizasyon ve inşa faaliyetlerinde kritik görevler yürütüyor. Gölcük Askeri Tersanesi’nde inşa edilen 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı projesine mühendislik ve yerlileştirme desteği veren şirket, Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı "STM500" ile bu alandaki yetkinliğini taçlandırıyor.

Türk Donanması envanterindeki Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların modernizasyonunu üstlenen STM, Pakistan’ın Agosta90B sınıfı denizaltılarını da modernize ederek Türkiye’nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatını gerçekleştirdi. Geleceğin harp konseptine hazırlanan şirket, NETA Otonom Sualtı Aracı ile insansız sistemlerde de Türkiye’nin adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

"Küresel ölçekte güvenilir bir askeri denizcilik şirketiyiz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Deniz Kuvvetlerimizle birlikte çalışarak kazanılan mühendislik tecrübesi ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın stratejik öncülüğü sayesinde STM’nin denizcilik serüveni MİLGEM projesiyle başlamış; bu yolculuk, Türkiye’de milli deniz platformları ve denizcilik ekosisteminin gelişimine yön veren önemli adımları beraberinde getirmiştir.

STM olarak, Türk Donanması’nın ihtiyaçlarını ileri mühendislik çözümleriyle karşılamanın yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerine yönelik ihracat projeleriyle küresel ölçekte güçlü bir konumdayız. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde Türkiye’de şu an 40’ın üstünde askeri gemi projesi yürütülüyor.

STM olarak bizler de, eş zamanlı şekilde şu anda 8 farklı tersanede bu 28 farklı gemi inşasının merkezinde yer alıyoruz. Toplamda ise bugüne kadar 11 farklı tersanede 44 askeri gemi platformunu başarıyla yönettik. Onlarca suüstü ve sualtı projesini yönetebilmek; sahip olduğumuz sistem mühendisliği yetkinliğinin, proje yönetimi kabiliyetimizin ve güçlü ekosistemimizin bir göstergesi. Önceliğimiz, Donanmamıza yenilikçi ve güçlü platformlar kazandırmak. Bu doğrultuda özellikle insansız deniz araçları alanındaki ürün ailemizi genişletmeyi, sürü ve tekil halde görev yapabilen otonom deniz araçları geliştirmeyi hedefliyoruz.

Milli mühendislik birikimimizi de ihracata dönüştürerek, Türkiye’nin denizcilik alanındaki caydırıcılığını ve uluslararası itibarını artırmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz güven, esnek mühendislik çözümlerimiz, hızlı teslimat, NATO standartlarındaki üretim kabiliyetimiz ve teslim sonrasındaki sürekli hizmetlerimiz ile tercih ediliyoruz. Önümüzdeki dönemde de STM’yi, küresel ölçekte tercih edilen bir denizcilik ve savunma mühendisliği markası olarak daha ileri taşıyacağız.