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Savunma
AA 07.05.2024 11:16

CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor

CANiK, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 18. Defence Services Asia ve National Security 2024'te, modern orduların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerini sergiliyor.

CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor
[AA (Arşiv)]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ateşli silah üreticisi CANİK, dünya genelinde 60 ülkeden binlerce şirket ve 45 ülkeden 400'den fazla delegasyonun yer aldığı etkinlikte bölgesel işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle fuara damga vuran CANiK, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 gibi ağır makineli tüfek ailesini sergiliyor.

CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor

Ayrıca, SYS şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen ve dünyada yalnızca üç firma tarafından imal edilen 30x113 milimetrelik top, UNIROBOTICS'in uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üzerinde katılımcılara sunuluyor.

CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor

CANiK'in uluslararası alanda tanınmış yeni tabancaları TTI Combat ve SFx RIVAL-s de fuar katılımcılarına sunulan ürünler arasında bulunuyor.

CANİK, modern çözümlerini Malezya'da sergiliyor

CANiK, Asya ülkeleri ile yeni işbirliklerine imza atmayı hedefliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, Güneydoğu Asya ve Asya Pasifik bölgesinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirerek yeni işbirlikleri kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Aral, "Bu ülkelerin birçok ihtiyacını karşılayacak geniş ürün yelpazemizle katıldığımız DSA ve NATSEC'te yaptığımız görüşmelerin de yakın zamanda meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin 2022'de bünyesine kattığı İngiliz şirketi AEI Systems ile Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore gibi Asya'nın gelişmiş ülkelerin pazarlarına da açılmayı hedeflediklerini belirten Aral, Malezya'daki DSA ve NATSEC 2024'ün bunun için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Aral, "Bugün bölgenin en büyük ittifaklarından biri olan ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın oluşturduğu AUKUS'un genişleme hedefleri gündemde yer alıyor. Bölgedeki gerilimlere karşı ciddi savunma yatırımları yapan bölge ülkeleriyle olan işbirliklerimizi geliştirerek bu pazardan ciddi bir pay almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Avustralya'daki bir fuarda da yer alarak hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı. 

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