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Savunma
TRT Haber 14.12.2023 08:03

Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti

Bayraktar TB3 SİHA 12. uçuş testinde 12 saat havada kalarak Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3 SİHA'nın Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi kapsamında 12 saat havada kaldığını ve 12'nci uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

TCG Anadolu'dan uçmaya hazırlanıyor

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin gücünde çarpan etkisi yapacak

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
Bayraktar TB3 12 saat havada kalarak bir testi daha geçti
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