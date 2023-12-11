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Savunma
AA 11.12.2023 13:10

Yerli motorlu VURAN göreve başlıyor

Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor.

Yerli motorlu VURAN göreve başlıyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Motoru projesi kapsamında geliştirilen 400 beygir gücündeki TUNA motorları ilk kez envantere giriyor.

BMC Power tarafından üretilen 97 TUNA motoru, yıl içerisinde zırhlı kara araçları üreticisi BMC Savunma'ya teslim edildi. TUNA motorları burada VURAN 4x4 araçlara yerleştirildi. Kabul faaliyetleri başlayan yerli motorlu VURAN'ların 50'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunulacak. Bu teslimatın ardından Jandarma Genel Komutanlığına 40 araç teslim edilecek. Motorların 7'si de yedek olarak kullanıcılara verilecek.

Teslimat süreci devam ederken BMC Power, KİRPİ araçlarında kullanılacak TUNA motorlarını da göreve hazırlıyor. Yerli motorlu 10 KİRPİ aracının da 2024 yılının ilk çeyreğinde üretilmesi hedefleniyor.

Yerli motorlu VURAN göreve başlıyor

TUNA'nın farklı kara aracı projelerinde kullanılmasına yönelik olarak da SSB ile BMC Power arasında görüşmeler yürütülüyor. BMC Power, TUNA'nın Türk savunma sanayisinin farklı zırhlı kara aracı üreticileri tarafından kullanılmasına yönelik de girişimlerini devam ettiriyor.

BMC Power'ın marinize ettiği ilk motor olan 600 beygir gücündeki LEVEND'de (kara versiyonu AZRA motorundan türetildi) yıl sonunda teslim edilecek. Motor, ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen Marlin silahlı insansız deniz aracında kullanılacak.

BMC Power ile İŞBİR Elektrik Sanayii AŞ arasında Yerli Motorlu Askeri Tip Jeneratör Geliştirme Projesi sözleşmesi kapsamında kullanılmak üzere birer AZRA Marine (LEVEND) ve TUNA motorunun teslimatları yakın zamanda yapılacak.

Türkiye'nin ilk yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın geliştirme çalışmaları Kasım 2018'de başladı. Türkiye'nin farklı iklim ve coğrafi şartlarında görev yapacak şekilde hazırlanan TUNA, Erzurum ve Antalya yol testlerine tabi tutuldu.

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