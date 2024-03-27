Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 27.03.2024 10:37

ASELSAN'ın 'havadaki keskin gözlerinden' ihracat başarısı

ASELSAN tarafından ambargolara yanıt olarak geliştirilen GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı gerçekleştirildi.

ASELSAN tarafından ambargolara yanıt olarak geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor.

Şirket, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurdu.

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti geçen yıl envantere girmeye başladı.

GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyonu tamamlandı.

ASELFLIR-500 millileştirme çalışmalarının en önemli örneklerinden

ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın en önemli örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

İlk seri üretim ürünleri şubat ayında ortaya çıkan ASELFLIR-500, hızla milli hava araçlarına entegre edilmeye başlandı.

Görüntü netliğiyle rakiplerini geride bırakan, hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, operasyonların başarısını artıracak, yüksek katma değerli ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.p^p

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de yüksek katma değerli ürünler için önemli bir örnek oluşturuyor.

ETİKETLER
ASELSAN İhracat Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
İslahiye'deki depremzede hak sahiplerinin yarısından çoğunun evi hazır
12:02
Kırgız neneler 'Türkü Kervanı' ile geleneklerini gelecek nesillere aktarıyor
12:00
TCDD ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
11:55
Bilim insanları, Antarktika'da deniz ve göl ekosistemlerini araştırdı
12:09
Türkiye'nin su depolama kapasitesi artırılacak
12:01
Liderler hangi sandıklarda oy kullanacak?
Van Gölü kahverengiye boyandı
Van Gölü kahverengiye boyandı
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ