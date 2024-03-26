Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 26.03.2024 22:50

Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

ASELFLIR ile kritik eşik aşıldı: KAAN için de çok önemli
ASELFLIR ile kritik eşik aşıldı: KAAN için de çok önemli

25. uçuş testi de başarılı

Milli SİHA, ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. 

ETİKETLER
Bayraktar Yerli Üretim
Sıradaki Haber
Milli AESA radarı Türkiye'nin hava hakimiyetini güçlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon konusunda programlarımızı hayata geçiriyoruz
23:42
ABD'de geminin köprüye çarpması sonucu nehre düşenlerden 2'si kurtarıldı
23:40
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
23:35
Ürdün: Filistinlileri topraklarından tehcir edecek her türlü planı reddediyoruz
23:35
Murat Kurum: Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar
23:33
İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz
İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırdı
İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırdı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ