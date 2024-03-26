Milli AESA radarı Türkiye'nin hava hakimiyetini güçlendiriyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dünyanın en ileri aviyonik teknolojilerinden biri olan AESA radar teknolojisini kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Görgün, "ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Yüzde 100 milli imkanlarla üretildi

AESA Uçak Burun Radarının, ASELSAN’ın Ankara’daki teknoloji üssünde seri üretimine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar, sıfır hata ile yüzde 100 milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, hava platformlarının Gök Vatan’daki gözü ve kulağı olacak. ASELSAN, kazandığı GaN (Galyum Nitrat) çip geliştirme ve üretim teknolojisi ile birlikte dünyanın önde gelen radar firmaları ile teknoloji bakımından yarışabilir düzeye ulaştı. AESA teknolojileri, zamanla ASELSAN’da radar, elektronik harp ve haberleşme alanlarında geliştirilen tüm sistemlerde kullanılmaya başlandı.

Yakın zamanda uçuşlarına başlıyor

Muharip uçaklar ve İHA’lar için geliştirilen ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarının ilk uçuşu 15 Şubat 2024’te görev bilgisayarı da millileştirilen F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi.

Milli AESA Uçak Burun Radarı, çok yakın zamanda AKINCI ile de uçuşlarına başlayacak. 2024 yılı içinde başka jet uçakları ile diğer milli İHA’lara entegrasyonların yapılmasının ardından uçuşlar gerçekleştirilecek. Gök Vatan’daki çelik kanatların olmazsa olmaz parçası niteliğindeki AESA Uçak Burun Radarının otomatik tanıma, çoklu hedef takibi, yer haritalama, mesafe ölçümü, otomatik irtifa belirleme, SAR ile bulut altı gözetleme, yapay zeka destekli algoritmalar ile otomatik hedef sınırlama, geniş bantta radar spektrumu izleme (ESM), yönlü elektronik karıştırma (ECM) ve mühimmata daha etkin güdüm kazandırma kabiliyetleri bulunuyor.

"ASELSAN; dünyadaki ender kurumlardan biri haline geldi"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, F-16 ÖZGÜR, HÜRJET, Milli Muharip Uçak (KAAN), AKINCI, KIZILELMA ve ANKA-3 İHA’larda AESA teknolojisine sahip burun radarlarının çalışacağını açıkladı.

ASELSAN’ın sahip olduğu AESA teknolojisini “kara-hava-deniz” fark etmeden tüm faaliyet alanlarında geliştirdiği radar sistemlerinde kullandığına dikkat çeken Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN, söz konusu teknolojileri tüm alanlara uygulamasıyla dünyadaki ender kurumlardan birisi haline geldi. AESA Burun Radarının milli olarak geliştirilmesi sayesinde tüm bilgi birikimi ve teknolojiyi ASELSAN kendisi üretebilir ve müdahale edebilir hale geliyor. İlave olarak, benzer bir radar yurt dışından tedarik edildiğinde gizlilik ve çeşitli kısıtlar sebebiyle sağlanamayacak birçok yetenek de Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlanıyor."