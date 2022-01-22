1990-2018 yılları arasında kayıtlar tutuldu, 60 binin üzerinde kişinin sağlık durumları ile beslenme alışkanlıkları incelendi.



Harvard Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, margarin ve tereyağı gibi doymuş yağlar ile zeytinyağının insan sağlığına etkisini araştırdı.

Çalışmaya göre, günde ortalama en az bir tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi birçok hastalığı engelliyor.

En önemli bulgu ise zeytinyağı tüketenlerin tüketmeyenlere göre, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklardan ölme riski yüzde 29 daha az.

Yemeklerde de sıvı yağ, özellikle zeytinyağı kullanımını öneriliyor.

Kansere yakalanma riskini yüzde 17 azaltıyor

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ahmet Barış Durukan hastalarına hayvansal yağlar yerine sıvı yağ tercih etmelerini söylediğini, günlük yarım kaşıktan fazla zeytinyağı tüketmenin genel olarak bütün sağlığımız için değerli olduğunu aktardı.

Araştırmaya göre, zeytinyağı tüketimi kansere yakalanma riskini yüzde 17 azaltıyor.

Ancak zeytinyağı tüketirken aşırıya kaçılmamalı. Uzmanlar, vücudun gereksinimi kadar yağ tüketilmesi gerektiği görüşünde.



Sağlıklı yaşamın sırrı doğru beslenme olsa da, hareketli bir yaşam tarzının benimsemesi de önemli.