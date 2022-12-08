Bitki çayı, ilaç ve toz karışımlar...

Zayıflamak için kullanılan ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Üniversite öğrencisi Ceren Karabulut, toz karışımı sosyal medyada görüp aktardan satın aldı. Hızlı kilo vermek için toz karışımı kullanan Karabulut, hastanelik oldu.

Karabulut yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim gibi sonunu düşünmeden hiçbir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp hastaneye başvurmasaydım belki de sonuçları ölümcül olacaktı ya da karaciğerimi kaybedebilirdim."

"Başta karaciğer olmak üzere birçok organı etkiliyor"

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer Çakır, hekimlere başvurmadan kullanılan zayıflama ilaçlarının veya tozlarının karaciğer yetmezliğinden hayati risklere kadar birçok olumsuzluğa neden olabileceğini belirtiyor.

"Bizim metebolizmamazı etkileyen bir takım kimyasal maddeler var ve bu kimyasal maddelerin ilk atıldığı organ detoks hormonu dediğimiz organ karaciğer. Ve ilk başta ilk olarak karaciğer hasarıyla ortaya çıkıyor. Kişilerde şikayet olarak bulantı, baş dönmesi, sindirim sistemi şikayetleri sonrasında diğer organlarından yetmezliği gelişirse koma hatta ölüme dahi gidebiliyor."

"Aktarda satılan bitkiler masum değil"

Doç. Dr. Özlem Özer Çakır, aktarlardan alınan her bitki çayı karışımının da kullanılmaması gerektiğini vurguladı:

"Aktarda satılan bitkiler masum değil. İlaçların tamamı bitkilerden elde ediliyor. Biliyorsunuz insanlar mantar yiyor. Mantar doğada yetişen bir bitki sonuçta ama mantar zehirlenmesi oluyor."

Haber: Melis Coşan İslamoğlu