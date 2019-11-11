Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Zatürre, kronik rahatsızlığı olanlarda daha ağır seyrederek zamanla ölümle sonuçlanabiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, hastalığın hasta kişiden sağlam kişilere solunum yoluyla bulaşma riskinin olabileceğine dikkat çekti.

Nesrin Öcal, hastaların çoğunun, vücut direncinin kırılması veya tetikleyen diğer kronik hastalıklara bağlı olarak kendi ağız, boğaz veya sindirim sistemindeki mikropların akciğere ulaşmasıyla zatürre olduğunu söyledi.

Zatürrenin tüm dünyada ölüm sebepleri arasında iskemik kalp hastalıkları, akut inme ve KOAH'tan sonra 4. sırada yer aldığını belirten Doç. Dr. Öcal, "Hastalık, enfeksiyon kaynaklı ölümler içinde hala 1. sırada. 2016'da 3 milyon kişinin pnömoni nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmekte" dedi.

Hastalığın belirtileri ve önlemler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, risk faktörleri taşıyan hastaların değerlendirilmesinde akciğer grafisi, kan tetkiklerinin genellikle tanı için yeterli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Duruma göre balgam ya da kan kültürü istenebilir. Hastanın tanısı konulduktan sonra bir klinik değerlendirmeyle evinde mi hastanede mi yoğun bakımda mı tedavi olmalı, sorusuna yanıt aranır. İleri yaş veya genel durumu bozulmuş olan hastaların hastanede tedavi edilmesi gerekir. Ana tedavi uygun antibiyotik, yeterli sıvı ve gıda alımının sağlanması ve istirahattir. Zamanında tanı ve tedavi başlanırsa kronik hastalığı olmayanlarda genellikle 1 hafta içinde belirgin düzelme sağlanır. Hastanın durumuna göre tedavi bir süre daha uzatılabilir. Ancak gecikmiş ve ağır olgularda ölüm oranı yüksek."

Dr. Nesrin Öcal, "Kronik hastalığı olanların düzenli takip edilmesi, hastalığın kontrol altında tutulması, beslenme ve hijyen koşullarının düzeltilmesi, sigara, alkol, madde kullanımından kaçınma korunma aşamasında önemli. Bağışıklığı zayıf ya da ileri yaş kişilerin özellikle grip salgını dönemlerinde kalabalıktan kaçınması, maske kullanması gibi tedbirler de faydalı. Bunlar haricinde özellikle risk altındaki kişilerin zatürre aşısı yaptırması gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA