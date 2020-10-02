Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) bünyesindeki Araltekte yerli kan pompası üzerine ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı.

Silistreli, dolaşımı ve oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlamak amacıyla 2018 yılında tasarladığı yerli kan pompasını akciğer yetmezliği çeken koronavirüs hastalarına destek verecek şekilde geliştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Hastanın toplardamarındaki kirli kanı alıp oksijenlendiren ve özel bir kan pompası yardımıyla geri veren, böylece koronavirüsün etkili olduğu akciğerdeki yükü azaltarak daha kolay nefes almayı sağlayan cihazın ekim ayı sonunda TÜBİTAK'a teslim edilmesi planlanıyor.

Hastaları hayatta tutacak

Prof. Dr. Erdem Silistreli, ileri derecede kalp ya da akciğer yetersizliği olan hastalarda dolaşımı ve oksijenlendirmeyi yapay yoldan sağlayan bir yaşam destek sistemi gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sistemle hastanın toplardamarındaki kirli kanın alındığını, oksijenlendirildiğini ve hastaya geri verildiğini aktaran Silistreli, cihazı geliştirme sürecini şöyle anlattı:

"Bu bir TÜBİTAK projesiydi, hibe verilmiş bir projeydi. Vücuttan büyük pıhtıları çeken bir sistemle ilgiliydi. Ameliyat sırasında kanı çevirecek bir bir pompaya ihtiyaç vardı. Cihazın başlığını tasarlamıştık. DEÜ ve tıbbı malzeme üreticisi firma arasında protokol imzalandı. Kanı çeviren pompa kalp yetmezliğinde kullanılabilir, vücuttan kanı alır kalbin görevini görecek şekilde vücuda geri verebilir. Koronavirüs hastalarında görülen akciğer yetmezliğinde toplardamardan kanı alıyor oksijenlendirip başka bir toplardamara veriyor. Hasta kendini toparlayana kadar destek sağlamış oluyor. Koronavirüs hastalarında da ölüm nedeni genelde akciğer olduğu için hastanın hayatta kalmasını sağlıyor."

En büyük farkı maliyet avantajı

Yerli kan pompasının en büyük avantajının düşük maliyeti olduğunu aktaran Silistreli, yurt dışından ithal edilen cihazların çok pahalı olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Erdem Silistreli, pahalı kan pompalarını tedarik etmekte de sıkıntı yaşandığı vurgulayarak, "Cihazı üreten ülkeler kritik ürünlerin ihracatını durdurabiliyor. Pandeminin ilk döneminde bazı ürünlerin ihracatını durdurdular. Döviziniz olsa da ithal kan pompasını alamayabilirsiniz. Bu nedenle yerli cihaz büyük avantaj sağlayacaktır" dedi.

Kan pompasının boyutunu küçülttüklerini, cihaza uzaktan kontrol ve veri alma sistemi eklediklerini de kaydeden Prof. Dr. Erdem Silistreli, belgelendirme sürecinin ardından ürünün ihraç edilebileceğini de söyledi.

DEÜ ile Alvimedica Tıbbi Ürünler AŞ arasında 2018 yılında yerli kan pompasının ticarileştirilmesi amacıyla protokol imzalanmıştı.