Sonbaharla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları gibi mevsimsel hastalıklar görülmeye başladı. Buna bir de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını eklenince, vücut direncini güçlü tutmanın önemi her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre herkes mevsimsel hastalıklara yakalanmamak için bir dizi kurala uymalı.

Sağlıklı beslenmek şart

Vücut direncini güçlü tutma yollarının başında sağlıklı beslenme geliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, özellikle havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiğine dikkat çekerek şunları anlatıyor:

“Bu da fiziksel aktiviteyi azaltarak kilo artışına neden olabiliyor. COVID-19’da yapılan çalışmalar gösteriyor ki obezite ve fazla kilo da bir risk faktörü. Bu sebeple kilo artışına dikkat etmeliyiz. İhtiyaçlarımız doğrultusunda beslenmeliyiz. İhtiyacımızdan fazlasını tüketmemeye dikkat etmeliyiz.”

Sağlıklı beslenme için, tek tip beslenmekten kaçınmak gerekiyor. Doç. Dr. Akyüz bunun önemini, “Dört besin grubumuz var. Bunlardan günlük olarak tüketmeye dikkat etmemiz gerekiyor” sözleriyle açıklıyor.

Süt ürünleri, et, yumurta, kurubaklagil, balık, sebze ve meyveler dengeli beslenme için şart. Bu noktada Doç. Dr. Akyüz şu önerilerde bulunuyor:

“Özellikle fermente süt ürünlerinden kefir tüketimini ya da yoğurt tüketimini artırabiliriz. Kırmızı et haftada bir-iki kere olabilir. Hayvansal proteinlerin dışında bitkisel proteinlerin de yenmesi önemli. Yumurta alerjisi olmayanlar her gün yumurta tüketebilir.”

Mevsime göre sebze ve meyve tüketilmeli

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından biri de balık… Bağışıklık sistemini güçlendirmek için omega-3 tüketiminin artırılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Akyüz, özellikle bazı balık türlerine dikkat çekiyor:

“Sardalya, hamsi ve somon gibi omega-3 içeriği zengin balıkları yemeliyiz. Balık tüketemeyenler de kontrollü olarak omega-3 takviyeleri alabilir.”

Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketmek büyük önem taşıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yetişen sebze ve meyvelerin yüksek oranda C vitamini içerdiğini ifade eden Doç. Dr. Akyüz, “Antioksidan ve mineraller açısından da zenginler. Günlük 3 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve şeklinde 5 porsiyon tüketilebilir” şeklinde konuşuyor.

Bol su tüketimi sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı. Bunun yanı sıra yeşil çay, ada çayı, ıhlamur, kuşburnu, zencefil gibi bitki çayları günde 2 fincana kadar içilebilir.

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“Stres ve kaygı bağışıklığı olumsuz etkiliyor”

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktiviteler, stresten uzak durmak ve yeterli uyku vücudun direncini artıran diğer unsurlar. Bu nedenle karanlık bir ortamda günde ortalama sekiz saat uyunması öneriliyor.

Doç. Dr. Akyüz, “Yoğun stres ve kaygı da bağışıklığı olumsuz etkiliyor. Yoğun stres yaratan ortamlardan ve kaygı verici düşüncelerden olabildiğince uzak kalmaya çalışılmalı” diyor ve ekliyor:

“Nefes egzersizleri, mutlu eden kişilerle görüşmek, sevilen aktiviteleri yapmak bu anlamda faydalı oluyor. Düzenli fiziksel aktivite yapmak ruhsal ve fiziksel katkı sağlamanın yanında orta şiddetle yapılan egzersizler vücutta enfeksiyonlarla savaşan maddeleri artırıyor.”