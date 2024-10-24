Duman 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 24.10.2024 13:15

Yeni doğan bebeğin karnındaki 600 gramlık kitle başarıyla çıkarıldı

Kocaeli'de karnında 600 gram ağırlığındaki kitleyle dünyaya gelen bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğumdan 22 saat sonra gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yeni doğan bebeğin karnındaki 600 gramlık kitle başarıyla çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, perinatoloji uzmanı Op. Dr. Raziye Kıcık Çalışkan, annenin muayenesi esnasında bebeğin karın bölgesinde büyük bir kitle tespit etti.

Tanı sonrası anne, doğuma kadar geçen 3 hafta boyunca çocuk cerrahisi ve perinatoloji uzmanları tarafından takip altına alındı. Bebek, 38 haftalıkken yenidoğan ve çocuk cerrahisi uzmanlarının katıldığı operasyonla 3 kilo 670 gram olarak dünyaya geldi.

Karnındaki kitle nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği anlaşılan Hazal bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gerekli tetkiklerin ardından 22 saatlikken ameliyata alınan bebeğin karnından 600 gram ağırlığında ve 0,55 litre sıvı içeren kitle 2,5 saat süren operasyonla başarıyla çıkarıldı.

Op. Dr. Deniz Ersayın Gürer ve Op. Dr. Naime İpek Öztürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen ameliyatta 9 kişilik uzman ekip yer aldı.

Ameliyat sonrası 4 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Uzm. Dr. Nesrin Kaya ve Uzm. Dr. Nihal Yüksel tarafından yakından izlenen bebek, 3 gün boyunca çocuk cerrahisi servisinde takip edildikten sonra sağlığına kavuştu.

ETİKETLER
Bebek Kocaeli
Sıradaki Haber
Araştırma: Alkol, gençlerde ciddi kalp sorunlarına neden olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
SSB'den sektör çalışanlarına kararlılık mesajı
13:49
Okul çevresinde drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
13:39
Güney Kore'den, Kuzey'in Rusya'ya asker göndermesine karşılık "Boş durmayacağız" mesajı
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldı
13:27
Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi
13:28
Artvin'de çığ düştü: 6 köy yolu ulaşıma kapandı
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları konuştu
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları konuştu
FOTO FOKUS
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ