Zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanıcıların erişimi ve kontrolüne olanak sunan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde, toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulaması devreye girecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'ni ve sistemde uygulamaya girecek yenilikleri anlattı.

e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilen sistemde, kişinin belirlediği kurallar çerçevesinde sağlık verilerinin tümünü ya da bir kısmını, istediği süre kadar istediği hekimle ya da yakınlarıyla paylaşabildiğini belirten Koca, şöyle konuştu:

"Giyilebilir teknolojileri ya da GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker, bisiklet mesafesi, uyku incelemesi ve benzeri sağlık verilerini sisteme kaydedebiliyor. Harita üzerinden en yakın hastaneleri ve eczaneleri görebiliyor, ebeveynler çocuklarının sağlık verilerine e-Nabız'dan ulaşabiliyor."

3 milyon 134 bin 544 organ bağışı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, 4 yıl önce hayata geçirilen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde 12 milyon 362 bin 65 kişinin profil oluşturduğunu söyleyerek, "e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimlerde 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı. Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti" dedi.

Koca, e-Nabız'ın, vatandaşların günlük, saatlik, hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği içinde barındırdığını vurguladı.

Bakan Koca, kullanıcıların tansiyon, nabız, şeker, boy, kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgileri isterlerse kendilerinin kaydedebildiklerini, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla da tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabildiklerini ifade etti.

Sağlıklı beslenmeyi teşvik edecek özellikler devreye girecek

Sisteme üye olmak için ilk olarak kullanıcı hesabı oluşturmak gerektiğini aktaran Koca, "www.turkiye.gov.tr" adresindeki "e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi" üzerinden kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkesin "www.enabiz.gov.tr" adresinden de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına erişebileceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, e-Nabız'a yeni özellikler eklenmeye de devam edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, sağlığı ile ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında obezite hastaları başta olmak üzere toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız'a gelecek yenilikler arasında yer alacak."

Kaynak: AA