Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Türkiye'de bugüne kadar hiç ebola vakasının görülmediği, Sağlık Bakanlığının halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırladığı belirtilen açıklamada, Bakanlığın diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi ebola için de gerekli tedbirleri hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladığı vurgulandı.

Virüse karşı nasıl korunmalı, hastalık görüldüğünde neler yapılmalı?

Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan rehberde hastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma ve kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenlerin detaylı şekilde anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ebola, virüsü taşıyan maymun, yarasa, antilop gibi hayvanların organ, kan ve vücut sıvılarına temasla bulaşıyor. İnsandan insana geçiş ise hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarına temasla veya bunların bulaştığı eşyalarla gerçekleşiyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ebola salgını olan ülkelere seyahat edenlerin, bu bölgelerde yaşayanların ve hasta kişilerle temas şüphesi olanların ebola açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu öyküye eşlik eden 38 derecenin üzerinde ateş, ciddi baş ve kas ağrısı, aşırı halsizlik, bulantı, kusma ve açıklanamayan kanamalar ebola şüphesini kuvvetlendiriyor. Olası vaka şüphesinde, rehberde yer alan kişisel koruyucu donanım kullanımı ve izolasyon önlemleri büyük önem taşıyor."

Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi'ne, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA