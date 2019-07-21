Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlatılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora yapan öğrenci sayısı 3 bin 740'a ulaştı.

Sayının, altıncı çağrı süreciyle birlikte artması bekleniyor. Bu öğrencilerin yüzde 60'ına karşılık gelen 2 bin 253 kişi kızlardan, yüzde 40'a karşılık gelen bin 487'si ise erkeklerden oluşuyor.

100/2000 projesinde en çok tercih edilen alt alanlar da belirlendi. Buna göre, mikro ve nanoteknolojiyi 207, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmalarını 98, yenilenebilir enerji kaynaklarını 94, biyomalzeme ve doku mühendisliğini 92, biyoteknolojiyi 88, doğal ve bitkisel ürünleri 80, sensör teknolojilerini 75, göç çalışmalarını 70, moleküler onkolojiyi 67, sürdürülebilir, etkin tarımı 66, sürdürülebilir ve akıllı kentleri 63, organik tarımı 62, sürdürülebilir tarımı 59, yeni nesil kompozitleri 58 öğrenci seçti.

100/2000'in dışında Türk üniversitelerinde klasik alanlarda doktora yapan 93 bin öğrenci ile Aselsan Akademi örneğinde olduğu gibi sanayi doktorası yapan birçok öğrenci de var.

Çift burs alacaklar

Bu yıl, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilere, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı da tanındı.

YÖK'ün bu kapsamda bu yıl verdiği burs miktarı çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 lirayken, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az 2'sini yerine getirebilenler "çift burs" imkanına sahip olacak.

Bu durumdaki öğrencilerin burs ödemeleri, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak.

Kaynak: AA