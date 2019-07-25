Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2030'a kadar 'kayıp milyonları bulmayı' hedefliyor. 325 milyon hepatit hastasından sadece 25 milyonu hastalığından haberdar. Oysa hem Hepatit B, hem de hepatit C'ye karşı geliştirilmiş çok etkin tedaviler var. Risk grubundakilere en kısa sürede hepatit testi yaptırması öneriliyor.

Hepatit, Türkiye'deki karaciğer kanserlerinin ve nakillerinin en önemli nedeni. Belirti vermiyor, sinsice ilerleyip en son aşamada ortaya çıkıyor. Dünyada 325 milyon kişiden, sadece 25 milyonu hastalığından haberdar. Türkiye'de de rakamlar farklı değil.

Türkiye'de 3,5 milyon hepatit B, 750 bin civarında da hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor, bu hastaların sadece yüzde 20'si hastalığından haberdar.

2016 yılında sosyal güvence kapsamına alınan yeni ilaçlarla hepatit C neredeyse yüzde yüze yakın oranda tedavi edilebiliyor. Hepatit B'nin kontrol altına alınması da mümkün.

Peki hepatit neden geç fark ediliyor?

Kronik hepatit B ve C çok belirgin bir yakınmaya yol açmıyor. Çok sinsi ilerliyor ve hastalar hastalığı taşıdığının farkında olmayabiliyorlar. Özellikle bu hastalıklarla ilgili tanı testi yaptığınız zaman ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılına kadar hastalığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nün teması da 'kayıp milyonları bulalım'.

Özellikle risk grubunda yer alan hastaların hepatit B ve C için tanı testlerini yaptırması çok önemli. Ailesinde ya da yakın çevresinde hepatit B taşıyıcısı olan hemodiyaliz hastaları damar içi ilaç kullanan kişiler tarama yapılması gereken grupta yer alıyor. Hepatit testi özellikle gebelere öneriliyor.

En etkili korunma yolu aşı

Hepatit B ve C virüslerinin önde gelen bulaşma yolları, kontrol edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı, sağlıksız koşullarda insan vücuduna yapılan dövme ve piercing (vücudun delinmesi), güvenli olmayan cinsel ilişki ve anneden bebeğe doğum sırasında geçmesi şeklinde sıralanıyor.

Hepatitten korunmanın en etkili yöntemlerin başında hepatit A ve hepatit B aşısı gelirken, hepatit C virüsü için ise henüz bir aşı bulunmuyor. Ayrıca hastalığın bulaşması konusunda bilinçlenme ve tedbir alma da son derece önem taşıyor.

Kaynak: TRT Haber