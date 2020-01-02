Google Health'de ve İngiltere'de Imperial College London üniversitesinde görevli bilim insanları, yaklaşık 29 bin kadının mamografi görüntülerini inceleyebilen yapay zeka geliştirdi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada algoritmanın, mamogramları okurken, hastanın geçmişini bilmemesine rağmen iki doktorun birlikte teşhis koyması kadar doğru sonuçlar elde ettiği görüldü.

Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada başarılı çıktı.

Tek bir radyolog ile kıyaslandığında yapay zekanın hatalı pozitif teşhis oranının yüzde 1,2, hatalı negatiflerinin de yüzde 2,7 az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 2018'de dünyada 627 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA