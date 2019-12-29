Yusuf Oğuz Şimşek, 4 buçuk yıl önce çalışırken elektrik akımına kapıldı.

2 kolunu da dirsekten kaybetti ancak umudunu yitirmedi.

1 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 6 saat süren operasyonla Şimşek'e çift kol nakli yapıldı.

Yusuf Oğuz Şimşek operasyon sonrası yeni kollarına kavuştu. Şimşek'in önünde şimdi fizik tedavi süreci var.

En büyük hayali araba kullanmak

25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, yıllar sonra ilk kez doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Genç adamın en büyük hayali yeniden otomobil kullanabilmek.

Yusuf Oğuz Şimşek, "Arabaları yani hepimiz seviyoruz. Sürecimiz bittiği zaman tabii ki de kullanmak istiyoruz, süreriz" dedi.

"Araba da kullanabilecek, günlük işlerini de yapabilecek"

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Dr. Yunus Emre Şeker, "Yusuf'un şu an hisleri geldi. Bizim tabii ondan asıl beklentimiz, onun hareket etmesi. Araba da kullanabilecek, günlük işlerini de yapabilecek. Daha birçok içinde kalan her şeyi gerçekleştirebilecek bir duruma gelecek. Güzel günler Yusuf'u bekliyor" diye konuştu.

Oğlunun mutlu olduğunu gören baba Mustafa Şimşek de doktorlara müteşekkir.

"Sofraya oturduğumuzda bile yemeğini kendi yemesi bize ayrı bir mutluluk verir. Elimizi öpmesi bayramlarda, ileride tabii çocuk sahibi olduğunda torunlarımla beraber kucaklayıp yanıma gelmeleri babanın isteyebileceği güzel bir duygu."

Yusuf Oğuz Şimşek, 6 aylık rehabilitasyon süreci sonunda kollarını kullanabilecek.

Kaynak: TRT Haber