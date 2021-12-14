Yapay zekanın, halk arasında "bunama" olarak da bilinen alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılması için dünya genelinde çalışmalar yapılıyor.

Yapılan bazı çalışmalarda, yapay zeka aracılığıyla alzheimer hastalığının başlangıcının yüzde 99 doğru tahmin edilebileceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde alzheimer ile yaşayan 55 milyonu aşkın kişi bulunuyor ve rahatsızlığın teşhisi için hastanın birçok tarama ve testten geçmesi gerekiyor.

Bilim insanları, yapay zeka çalışmaları ile alzheimer hastalığını semptomlar görülmeden ve sadece beyin taraması ile tespit edebilecek sistem üzerine çalışıyor.

İtalya'daki araştırmalar alzheimer yüzde 86 doğru tespit etti

İtalya'daki Bari Üniversitesi'nden Nicola Amoroso ve Marianna La Rocca, 2017'de, alzheimer hastalığının beyinde neden olduğu yapısal değişiklikleri ayırt etmek için yapay zeka algoritması üzerine çalıştı.

Çalışmada, 38'i alzheimer hastası, 29'u sağlıklı olmak üzere 67 kişinin beyin tomografi taramaları mercek altına alındı ve taramalar küçük bölgelere ayrılarak, aralarındaki nöron bağlantıları incelendi.

Araştırma sonucunda, yapay zekanın alzheimerı yüzde 86 doğru tespit ettiği gözlendi ve henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan yapılabilen bu tespit ile alzheimer erken teşhisin önünün açılması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Litvanya'daki Kaunas Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3 Eylül'de hastalığın muhtemel başlangıcını beyin görüntülerine bakarak yüzde 99 tahmin edebilen derin öğrenime dayalı bir yöntem üzerine çalıştığını açıkladı.

Geliştirilmekte olan yöntemle, alzheimer şüphesi olan kişilerin beyin tomografileri, alzheimer hastalarının beyin filmleri ile karşılaştırılıyor ve bilim insanlarının beyin filminde göremediği ortak örüntülerin yapay zeka sayesinde tespit edebiliyor.

Amiloid bileşenlerini yok eden ilaç ilk kez denenecek

16 Kasım'da, ABD'de Brigham & Kadın Hastanesi'nden yapılan açıklamada, alzheimer hastalığının ilerlemesini önlemek ve ortaya çıkardığı sorunları yavaşlatmak için nazal sprey denemelerine başlanacak.

İlk kez bir insan üzerinde denenecek ilacın, 24 Haziran'da, ilk olarak 16 kişi üzerinde deneneceği ve 5 ila 6 haftalık zaman zarfında her katılımcıya toplam 4 doz burun spreyi tedavisi başlanacağı duyuruldu.

Burun spreyinin, bağışıklık sistemini uyaran "Protollin" maddesi içerdiği, beyaz kan hücrelerini aktive ettiği ve bu ilacın hastalığın beyinde biriktirdiği "amiloid" adı verilen protein parçalarından arındırdığı belirtildi.

İngiltere'de yapılan çalışmalar alzheimerı tersine çevirebilir

Leicester Üniversitesi'nde, 15 Kasım'da yapılan bir çalışmada da bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı deneyde alzheimerın tersine çevrildiği ifade edildi.

Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada, uzmanlar, hastalığın erken evrede durdurulması ve belirti gösterilmeden oluşumunun engellemesi için yöntem üzerine çalışıldı.

Araştırmacılar, fareler üzerinde çalışma yaparak, "TAP01-04" ismi verilen bir antikor ile vücutta protein plakları oluşmasını engellemeyi başardığını, böylelikle alzheimerın tersine döndürüldüğünü söyledi.

Araştırma sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Mark Carr, aşının sadece semptom gösteren alzheimer hastalarında değil, alzheimer şüphesi bulunan ancak semptom göstermeyen kişilerde de uygulanabileceğini aktardı.

ABD 18 yıl sonra alzheimer ilacının kullanımına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımını onayladığını bildirdi.

İlaç, alzheimerın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor.

Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu belirtiyor.

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez alzheimer ilacının kullanımını onayladı.