Doktor Ünsal Eroğlu, iki kardeşini kalp yetmezliği nedeniyle kaybetti. Yıllar sonra kendisine de aynı teşhis konuldu.

On yıldır mücadele ettiğini ama son 2-3 yıldır efor kapasitesinin düşmeye başladığını anlatan Eroğlu, daha çok kalbin ritim bozukluğuyla ilerleyen bir rahatsızlığı olduğunu ama ilerleyen süreçte kalp yetmezliğine çevirdiğini söyledi.

Zaman daraldığı için yapay kalp takıldı

40 yaşındaki Eroğlu, yüzlerce kişi gibi bekleme listelerine girdi. Ancak zaman daraldığı için yapay kalp cihazı takılmasına karar verildi.

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, "Hastalarımız kalp nakli oluncaya kadar diğer organ fonksiyonlarını devam ettirebilmek için hastalarımıza Ünsal Bey de olduğu gibi işlerinin başında, ailesi ile birlikte, çocuklarıyla birlikte hayatlarını geçirsin diye takıyoruz bu cihazları." dedi.

Mesleğinden uzaklaşmak istemedi

Ünsal Eroğlu hekimlik mesleğinden de uzaklaşmak istemedi. Kalbi sırtında ameliyatlara giren Eroğlu, bu şekilde hastalara şifa dağıtıyor.

O da yüzlerce hasta gibi umutla kalp nakli bekliyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Hüseyin Ertan