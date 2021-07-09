Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk COVID-19 aşısı DSÖ'nün aşı adayı listesinde. Faz-1 çalışması biten aşının Faz-2 çalışmalarına da başlandı.

200 kişilik ekiple Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da yürütülen Faz-2 çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Faz-2 çalışmaları 26 Haziran'da başlayan VLP temelli aşı çalışmalarına şu ana kadar 260 gönüllü başvurdu. 330 kişiyle yürütülecek Faz-2 çalışmalarına katılacak gönüllülerin başvuruları bekleniyor.

Bu tarihi sürece katkı vermek isteyen, aşı olmamış, sağlıklı, daha önce COVID-19 geçirmemiş gönüllüler ise 'onkoloji.gov.tr' adresinden başvuru yapabilir.

Araştırmayı yürüten Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-2 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, VLP temelli aşı çalışmalarını TRT Haber’e değerlendirdi.

Türkiye'nin virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmaları sürüyor. Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş yerli aşı çalışmalarının detaylarını @trthaber’de anlattı. https://t.co/kfDRVIyLrW pic.twitter.com/Y39PFjVC08 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2021

"Çok umut veren sonuçlar aldık"

Prof. Dr. Altuntaş, çalışmaların çok umut verici olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Faz 1 sonuçları 26 Mart itibarıyla başlamıştı ve aşılamayı bitirmiştik. Ön sonuçları hem klinik anlamda hem labaratuvar anlamında aldık. Ancak çalışmalar devam etmekte, 6 ay kadar da sürecek. Ön sonuçlara bakıldığında Faz-1 ile ilgili herhangi bir sorun yok. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Faz-1 sonuçlarına da baktığımızda çok umut veren sonuçlar aldık. Fakat bunun aktivitesinin test edilmesi Faz-2 çalışmalarında olacak."

26 Haziran itibarıyla aşının Faz-2 çalışmalarına başlandı. Ankara Eğitim Onkoloji Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul’da Yedikule Eğitim ve Araştırma hastanesi olmak üzere çalışmalar 3 merkezde devam ediyor.

Prof. Dr. Altuntaş, gönüllürlerde aranan başvuru kriterlerini de söyledi:

"Çalışmaların yürütüldüğü 3 merkeze 18 yaşının üstünde olan, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, daha önce COVID-19 geçirmemiş ve aşı olmamış gönüllülerimiz başvurabilirler."

“Gönüllüleri çalışmalara bekliyoruz”

Prof. Dr. Altuntaş, şu ana kadar gönüllü başvuruların hızlı bir şekilde ilerdiğine dikkati çekerek, aşı çalışmalarının hızlı bitmesi için gönüllülerin katkılarını beklediklerini aktardı:

"Yaklaşık 10 gün içinde 260 gönüllü sayısına ulaştık. Ancak bu klinik araştırmada 330 gönüllü olacak. 3 grup halinde aşılar uygulanacak. Çalışmalar bir grupta Wuhan tipi, bir grupta İngiliz varyantı, bir diğer grupta da karışık olmak üzere test edilecek. Bir an önce bu aşı çalışmasının bitmesi için gönüllülerden biraz daha katılım gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle gönüllülerimizi aşıya çağırıyoruz.”

VLP temelli aşı çalışmalarının Faz-2 çalışmaları tamamladıktan sonra da Faz 3 çalışmasına geçilecek. Daha sonra da aşının üretimine başlanması bekleniyor.

“Eylül ayında Faz-3 çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz”

Prof. Dr. Altuntaş, aşının Faz-3 çalışmalarına dair öngörülerini de paylaştı:

“Her şey yolunda giderse Faz 2 çalışmalarını temmuz ayının içerisinde bitirmeyi ve ağustos ayı içerisinde de ara sonuçları almış olmayı öngörüyoruz. Eylül ayının başında ise Faz-3 çalışmalarına başlamış olmayı hedefliyoruz. Sonbaharın sonuna doğru da Faz 3 çalışmalarında epey bir yol kat edip, klinik kullanıma girmiş olmasını umut ediyoruz.”