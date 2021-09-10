İstanbul’da Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nce Koronavirüs Sempozyumu düzenlendi.

Ele alınan konulardan biri de üçüncü doz Biontech aşısının ne zaman yapılması gerektiğiydi.

100 milyon doz aşının uygulanması, toplumsal bağışıklığın oluşmasında önemli bir eşik olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte tam aşılananların oranı yüzde 49'a ulaştı.

"Yüzde 20-30 kişinin daha aşılanması gerekiyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Şu an Delta’nın r.0 sayısına göre yüzde 80 oranında aşılama gerekiyor. Geçirenleri de hesaba katarsanız en az yüzde 70- 80’in aşılanması gerekiyor, yüzde 49’u düşündüğünüzde yüzde 20-30 kişinin daha aşılanması gerekiyor” diye konuştu.

"Aşılama hala yeterli değil"

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul- Klinik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, “100 milyon doz önemli ama yeterli mi, ne yazık ki yeterli değil. Bir an önce toplumsal bağışıklığa ulaşacak seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Bu da Delta varyantı ile birlikte yüzde 75-80 aşılama yapar” dedi.

"Üç dozluk aşılama şeması önerilecek"

Prof. Dr. Serap Şimşek, “Üçüncü doz BioNTech aşısı ile ilgili bildiğimiz şu organ nakli olanların kanser hastası olanların bağışıklığı baskılanmış olanların rutin aşı takvimi üç olacak, çalışmalar devam ediyor ama onlarda çok zayıf, aşıya yanıt çok düşük oluyor. Üçüncü doz değil zaten üç dozluk aşılama şeması önerilecek” diye konuştu.

Peki 65 yaşı altında sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak?

Prof. Dr. Şimşek, “Onlar aşılanalı 3 ay oldu dolayısıyla bizim BioNThech ek doz yapma ihtiyacımız yok. Onlar şu an korunuyorlar ama yaşlılar için bu durum tekrar değerlendirilecek” dedi.

Değerlendirmenin ikinci doz BioNTech aşısı yapılmasından 6 ila 9 ay sonra olacağı belirtiliyor.