Düzenli uyumak, insan sağlığı için olmazsa olmazlardan. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 6 saatten az uyuyanların yüzde 33, 9 saatten fazla uyuyanların da yüzde 26 oranında obez olma riski var.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Burada gece geç saatlere kadar uyumamak kişinin gece geç saatlere kadar ayakta kalmasına neden oluyor ve bu da yeme isteğini çok artırıyor. Egzersizi azaltıyor bu insanlarda sigara ve alkol kullanımının daha sık olduğunu görüyoruz." dedi.

Az ya da fazla uyuyanların metabolizmasının farklılaştığı ve daha çok karbonhidrat ağırlık beslendikleri de görülmüş.

Metabolizma farklılaşıyor

Kaya, "Yine az uyumak vücuttaki insülin direncini artırıyor metabolizmanın yavaşlamasına ve daha çok kilo artışına ve özellikle karbonhidratlı yiyeceklere karşı bir eğilim ortaya çıkmasına neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uyku düzensizliği olanlar daha az hareket ederken kendini de daha fazla yorgun hissediyor.

Günde 7-8 saatlik bölünmemiş uyku öneriliyor.

"Mavi ışık asla bulundurmayın"

"Bunun için karanlık ve sessizlik çok önemli diyen Kaya, "Yattığınız odada mavi ışık asla bulundurmayın. Televizyonlarınızı, telefonlarınızı tabletlerinizi yatak odalarınızdan çıkarın karanlıkta uyumaya özen göstermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Amerika'da yapılan araştırmada, düzenli uyku uyuyanların kilo vermeye başladıkları da gözlenmiş.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay