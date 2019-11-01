Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında, Türkiye'nin ilaç, tıbbi cihaz, aşı konusunda kendisini geliştirmesi üzerine konuşuldu.

TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Türkiye'de yerlileşme ve millileşmeyi sağlayabilecek sağlık Ar-Ge vizyonunu oluşturduklarını belirtti.

Prof. Dr. Türkez, "Sağlık Ar-Ge vizyonunun ana omurgasını bireysel tıp projeleri ve dönüşümsel tıp uygulamaları oluşturuyor" dedi.

"Analizleri yapacak ekipleri de TÜSEB yetiştirecek"

Proje kapsamında elde edilecek büyük datanın analizini yapacak ekipleri de TÜSEB'in yetiştirdiğini belirten Türkez, üçüncü etapta da elde edilecek dokuların saklanacağı ilk ulusal biyobankayı Ankara'da kuracaklarını anlattı.

Prof. Dr. Türkez, hastalıkla ilgili bilgileri burada paylaşacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Analizlerden elde edilecek devasa bilgiler yine Türkiye'nin ilk ulusal veri merkezine gelecek. 30 bin genom büyüklüğündeki veri merkezimizin ilk bölümü ocak ayından itibaren kullanıma açacağız."

"Türkiye bu konuda iyi bir ekosistemde"

Hasan Türkez, "Biz 3 yıl içinde bu verilerden ürünleri masaya koyabileceğiz. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında genom projesinde 12 bin 500 hedefini rahatlıkla bitireceğiz, bunu da 2 katına çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye'de aşıda, ilaçta ve tıbbi cihazda uygulamalı iş birliği çağrısına çıktıklarını belirten Türkez, ürünlere devlet desteği ve fonu sağlayarak ürünleri bir an önce sağlık sistemine entegre etmeyi planladıklarını söyledi.

"Türkiye bu konuda iyi bir ekosistemde. Çünkü Cumhurbaşkanlığımız 11. Kalkınma Planı'nda bu konuyu net tanımladı" diyen Türkez, sağlıkta yerlileşme vizyonunun devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA