Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 04.09.2025 04:24

Ulusal doku ve hücre bankacılığı sistemi hayata geçiriliyor

Hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacı, yerli üretimle karşılanacak. Sağlık Bakanlığı, ulusal doku ve hücre bankacılığı sistemini hayata geçiriyor. Bakanlığın ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal doku ve hücre bankacılığı sistemi hayata geçiriliyor

Sağlık Bakanlığı doku ve hücre tedavilerinde yerli üretim atağına geçti. Artık ameliyat ve tedavilerde, ithal doku ve hücre ürünlerinin yerine, hastaların kendi hücre ve dokularından veya uygun donörlerden alınan hammaddelerden elde edilen yerli üretim ürünler kullanılacak.

Bu sayede bağışıklık sistemi reddi riski en aza indirilecek ve tedavi başarı oranları artırılacak.

Ülke genelinde kurulacak olan Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezlerinde ürünler yerli imkânlarla üretilecek, dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.

Üretim, uygulama ve tedavi süreçleri dijital ortamda izlenecek.

Ürün çeşitliliği artırılacak ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek. Vatandaşlar ürün ve tedavilerden kolayca faydalanabilecek 

ETİKETLER
Resmi Gazete Sağlık Bakanlığı Organ Nakli
Sıradaki Haber
Türkiye sağlık turizminde kardiyolojide de öne çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:23
ABD’de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
02:31
Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda yangın
01:43
İletişim Başkanı Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki
00:41
Kayseri'de keçe fabrikasında yangın
00:19
BM: ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeliyiz
23:19
Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu öldü
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ