Ulusal doku ve hücre bankacılığı sistemi hayata geçiriliyor

Sağlık Bakanlığı doku ve hücre tedavilerinde yerli üretim atağına geçti. Artık ameliyat ve tedavilerde, ithal doku ve hücre ürünlerinin yerine, hastaların kendi hücre ve dokularından veya uygun donörlerden alınan hammaddelerden elde edilen yerli üretim ürünler kullanılacak.

Bu sayede bağışıklık sistemi reddi riski en aza indirilecek ve tedavi başarı oranları artırılacak.

Ülke genelinde kurulacak olan Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezlerinde ürünler yerli imkânlarla üretilecek, dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.

Üretim, uygulama ve tedavi süreçleri dijital ortamda izlenecek.

Ürün çeşitliliği artırılacak ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek. Vatandaşlar ürün ve tedavilerden kolayca faydalanabilecek