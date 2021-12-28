Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TURKOVAC'ta son kontroller yapılıyor: Yaygın aşılama başlayacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Seri üretimine başlanan yerli aşı TURKOVAC inceleme sürecinde. Örneklem yöntemiyle kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Aşıların bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.
Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.
Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor.
Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.
Yerli aşı randevuları açılıyor
İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak.
Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.
Etiketler: Aşı Sinovac Biotech TURKOVAC Yerli Üretim
Son Haberler
- 10:25
- 10:22
- 10:14
- 10:21
- 10:15
Sıradaki Haber
Yerli aşı TURKOVAC'a yurt dışından da talep var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz