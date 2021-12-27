Kanser tedavisindeki ilerlemeler umut verici.

Erken tanı ve gelişen yöntemlerle etkili sonuçlar elde ediliyor. Hastalığa bağlı ölüm oranı azalıyor.

'Kanser sıklığı artsa da ölümler azalıyor'

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Banu Atalar, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tüm dünyada ve ülkemizde kanser sıklığı artıyor. Bugün tüm popülasyona baktığımızda 20 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre kanser sıklığı daha fazla. Ama sevindirici olan şey sıklık artmasına rağmen dünyada da ülkemizde de kanser ölümleri daha da fazla azalmakta" dedi.

Türkiye’de kansere bağlı ölüm olasılığı 2000’li yıllarda yüzde 10,8 iken 2015’te yüzde 8,98’e düştü. 2030’da ise yüzde 5,9’a düşmesi bekleniyor.

"Disiplinler arası çalışma kanserden ölümleri azaltıyor"

Artık çok etkin ve çok etkili tedaviler uygulandığını aktaran Atalar şöyle konuştu:

"Bu durum sadece cerrahi kemoterapi alanında değil, radyoterapi alanında da çok önemli teknolojik gelişmeler olmasından kaynaklanıyor. Tek başına bir tedavi değil, pek çok disiplinin bir arada çalışması kanser ölümlerinin azalmasına, kanser hastalarının daha iyi tedavi edilmelerine yol açıyor."

50’den fazla kanser türü var. Vakaların yaklaşık yüzde 50’sini akciğer, meme, prostat ve kalın bağırsak kanserleri oluşturuyor.

Peki riski en aza indirmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Atalar bu konuyla ilgili de şu önerilerde bulundu:

"Sigara bugün bildiğimiz en önemli kanserojenlerden bir tanesi. Bunun dışında hava kirliliği, çevresel faktörler, obezite, sağlıksız beslenme, hareket etmemek, alkol, bazı virüsler de etkili oluyor. Biliyorsunuz bazı virüslerin aşıları var. Bunları yaptırıp bazı kanserlerden korunabiliyoruz."

