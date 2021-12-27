Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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