Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacıllarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından TURKOVAC'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."

[TURKOVAC acil kullanım onayı aldı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC’ı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.https://t.co/3oZc9h2YEQ pic.twitter.com/bZ85wfUFv2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2021

"COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk"

"Yerli inaktif COVID-19 TURKOVAC aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece COVID-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi TURKOVAC'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

Aşı ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı ne zaman hizmete sunulacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gelecek hafta sonundan itibaren, yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız."