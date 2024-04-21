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Sağlık
AA 21.04.2024 11:01

Türkiye'nin "aşı üretim üssü" için çalışmalar hızla sürüyor

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı tamamlanma noktasına geldi.

Türkiye'nin "aşı üretim üssü" için çalışmalar hızla sürüyor
[Fotograf: AA]

En son 1998'de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı.

İnşa çalışmaları hızla devam eden, "aşı üretim üssü" olarak planlanan yeni hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek.

İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor

Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin devam eden inşa çalışmaları üç etapta ilerliyor.

İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarının yer aldığı bu bölümün yıl sonuna kadar hizmete sokulması hedefleniyor.

Merkez inşaatının ikinci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. Üçüncü etapta da cihazların satın alınması, montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak.

Türkiye'nin "aşı üretim üssü" için çalışmalar hızla sürüyor

İlk hedef kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşılarının Türkiye'de üretimi

Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla, bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, bu alanda yerli üretim imkanlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşılarının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanıyor.

Hıfzıssıhha'nın hizmete girmesinin ardından da 2028 yılı itibarıyla bağışıklama programındaki tüm aşıların Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı TURKOVAC
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