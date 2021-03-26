Epilepsi, beyindeki ritim bozukluğu olarak tanımlanıyor. Halk arasında sara olarak biliniyor.

Nedenleri arasında kafa travması ve menenjit ilk sırada geliyor.

Epilepsi, bir anda başa alınan darbe, doğum sırasında yaşanılan sorun, hamilelikte alınan darbe, çocukların ateşli rahatsızlık geçirmesi gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor

Epilepsi her yaşta görülebiliyor

Türkiye’de her 100 kişiden biri epilepsiyle mücadele ediyor. Hastalığın 0-16 yaş grubu ve 65 yaş üzerindeki bireylerde görülme olasılığı yüksek.

65 yaşın üzerinde çıkmasının nedeni, bazı damar hastalıkları gibi alzaymır gibi bunu tetikleyici durumlardan kaynaklanıyor.

İlk müdahale çok önemli

Epilepsi nöbetlerinde ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını söyleyen Epilepsi Yaşam Platformu Kurucu Başkanı Ebru Öztürk, şu bilgileri verdi:

"İlk önce başının altına yumuşak cisim koyacağız. Baş darbe alırsa 5 sene sonra başka bir sürprizle karşılaşabiliriz. Ağızdan gelen bir köpük varsa hemen başını yan çeviriyoruz. Eğer köpük genzine giderse ölür ya da beyine giden damar tıkanır. Birçok kişi yardımcı olmak için kolonya ya da soğan veriyor nöbet 40 saniyede geçecekse 45 saniyede geçiriliyor."

İlaç tedavisiyle sara nöbetlerinin önüne geçilmesi mümkün. Ancak ilaçların düzenli aynı saatte alınması gerekiyor.

