Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışında bir ya da birden fazla kişiye yaşama şansı verilebilmesi için farkındalığın çok önemli olduğunu söyledi.

"Bin 921 beyin ölümü tespiti yapıldı"

Türkiye'deki nakil sayıları ve bağış oranlarıyla ilgili de bilgi veren Kahveci, "Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ocak ayından ekim sonuna kadar toplamda bin 921 beyin ölümü tespiti yapıldı. Bunlardan ancak 521'inin yakınları tarafından organ bağışına izin verildi" diye konuştu.

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{ilgili-haber-XXX} Yaklaşık 29 bin hasta organ nakli bekliyor Vakıf Başkanı Kahveci, "Türkiye'de 2019 Ocak-Ekim tarihleri arasında 7 bin 767 organ ve doku nakli yapıldı. Bu yılın on ayında 71 kalp, 26 akciğer, 3 bin 151 böbrek, bin 475 karaciğer, 2 pankreas, 4 ince bağırsak ve 3 bin 38 kornea nakli gerçekleştirildi. Şu an itibarıyla 22 bin 995 hasta böbrek, 2 bin 298 hasta karaciğer, bin 143 hasta kalp, 93 hasta akciğer, 293 hasta pankreas, 1 hasta ince bağırsak, bin 669 hasta kornea nakli için sıra bekliyor. Toplamda 27 bin 792 hasta nakil için sırada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA