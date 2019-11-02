Geçen yıl dünya genelinde 2 milyon 900 bin kişinin tanı aldığı akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekilmişti.

Uzmanlara göre, sigara bıraktırma konusundaki desteklerin sürdürülmesi, mesleki ve çevresel maruziyetlerin ortadan kaldırılması kanserden korunmada büyük önem taşıyor.

Türk Toraks Derneği tarafından bir otelde, Güz Sempozyumu düzenlendi.

İki gün sürecek sempozyumda, "Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri", "Dünyada ve Türkiye'de Akciğer Kanseri Riskinde Değişim", "Tütün ve Yeni Tütün Ürünlerinin Etkisi", "İklim Krizi Gıda ve Su Odağında Akciğerlerde Kanser Riski Oluşturur mu?", "Akciğer Kanseri Tanısında Yenilikler" gibi konu başlıkları ele alındı.

1 milyon 76 bin kişi hayatını kaybetti

Dernek üyesi ve sempozyum eş başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel, akciğer kanserinin, tüm dünyada en sık görülen kanser olduğunu, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Dünya genelinde 2018 yılında 2 milyon 900 bin kişinin akciğer kanseri tanısı aldığı, 1 milyon 76 bin kişinin de bu nedenle yaşamını yitirdiği bilgisini veren Göksel, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre, akciğer kanseri ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türü. Tüm yaş grupları için erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 21'i akciğer kanseridir. Akciğer kanseri kadınlarda en sık görülen 5. kanser türüdür. Türkiye'de de dünyada olduğu gibi akciğer kanseri artış göstermekte, kadınlarda da görülme sıklığı artmaktadır."

Birçok ilaç kullanım izni aldı

Dernek üyesi ve sempozyum eş başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik de akciğer kanseri için en önemli risk faktörünün sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu vurguladı.

Akciğer kanserinin ortaya çıkmasında pasif sigara içiciliğinin de aktif içicilik kadar rol oynadığını belirten Çelik, sigara dışında çevresel ve mesleki maruziyetler ile hava kirliliğinin, diğer önemli risk faktörleri olduğunu ifade etti.

Pınar Çelik, akciğer kanserli hastaların büyük bölümüne, hastalık başlarda herhangi yakınmaya neden olmadığı için ileri evrede tanı konabildiğini söyledi.

Akciğer kanserinde sık görülen yakınmaların nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam çıkarma, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı olduğuna dikkat çeken Çelik, sigara kullananların, bu yakınmalar ortaya çıktığında göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA