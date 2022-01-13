Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede 1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de COVID-19 salgınına karşı ücretsiz yaygın aşılamaların 1 yıl önce başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız TURKOVAC'ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."
Ülkemizde ücretsiz yaygın aşılama 1 YIL ÖNCE BUGÜN başladı. 1 yılda 138 Milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız Turkovac’ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım. pic.twitter.com/lMYIJtoQk7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2022
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