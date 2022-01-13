Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de COVID-19 salgınına karşı ücretsiz yaygın aşılamaların 1 yıl önce başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"1 yılda 138 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bu süre içinde kendi aşımız TURKOVAC'ı da ürettik. Yaygın aşılama bizi 1 yılda normal hayatımıza oldukça yaklaştırdı. Eksik aşılarımızı ilk günün kararlılığıyla yaptıralım."