Simon Fraser Üniversitesi (SFU) , Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılarla iş birliği içinde düşük maliyetli, 3D baskılı giyilebilir bir ter sensörü geliştiriyor.

Ekip kısa süre önce Bio-Design and Manufacturing dergisinde ter sensöründeki ilerlemelerin kapsamlı bir incelemesini yayınladı .

SFU araştırmacısı Woo Soo Kim'e göre son 10 yılda teknoloji tasarımındaki yenilikler, ter sensörleri de dahil olmak üzere giyilebilir sensörlerin hızlı gelişimini gördü.

Bu giyilebilir sensörler, terde bulunan kimyasalları ve diğer sağlık bilgilerini analiz ederek bireyin sağlığını değerlendirebilir.

Tükürük veya kan gibi diğer biyolojik sıvıların toplanması ve test edilmesinden farklı olarak yardım gerektirmez.

Ter sensörleri, genel fizyolojik ve psikolojik sağlık göstergeleri olarak hizmet edebilen iyonlar veya laktat seviyeleri dahil olmak üzere egzersiz sırasında insan biyokimyasal bilgilerini izleyebilir.

Toplanan veriler, stres ve beslenme dahil olmak üzere çeşitli sağlık faktörlerinin değerlendirilmesinde de rol oynayabilir.

Düşük maliyetli giyilebilir sensör

Kişinin sağlığını değerlendirmek için teri toplayıp analiz edebilen, düşük maliyetli giyilebilir sensör üzerinde çalışılıyor.

Kim'in 3D yazdırılabilir modeli, mekanik olarak esnek elektro-kimyasal sensörleri ve kablosuz iletişim işlevlerini entegre ediyor.

Tipik olarak sensörler, köpük, kumaş, esnek plastik veya kauçuk gibi esnek bir malzeme kullanılarak cilde takılabilir ve ideal olarak kablosuz şarj cihazlarıyla çalıştırılabilir.

Ter, genel sağlık durumunu değerlendirmede yardımcı

Kim, terin kullanıcının genel sağlık durumunu değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilecek önemli bilgiler sağlayabileceğini vurguluyor.

Bununla birlikte, anlamlı biyomedikal uygulamaları ilerletmek için doğrulama testleri kullanarak ter ve kandan alınan bilgiler arasındaki ilişkiyi doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.