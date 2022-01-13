Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerleri Kazakistan’dan ayrılmaya başladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Kazakistan'da sokakların sakinleşmesinin ardından, ülkede durum normale dönüyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerleri ülkeden ayrılmaya başladı.
Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) askerleri ülkeden ayrılmaya başladı. Çekilmenin 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Yaklaşık 1 haftadır kapalı olan Almatı Uluslararası Havalimanı ise bugün uçuşlara açıldı.
Almatı ile Nur Sultan arası ilk uçuş gerçekleştirilirken havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ülke genelinde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı sürerken, 12 bölge ve 2 şehirde terörle mücadele operasyonlarının tamamlandığı açıklandı.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya Rusya Belarus Ermenistan Kırgızistan
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