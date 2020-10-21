Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, koronavirüsün tespitinde hassasiyeti 20 kat artıran yöntemi TRT Haber’e anlattı.

Burun ve ağız sürüntüsünden örnek almanın yeterince virüs almayı kısıtlayan bir yöntem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kocagöz, “Biz bunun yerine gargara yapıp ağızda suyu çalkaladıktan sonra boğazda ve ağızdaki tüm virüsü toplayıp konsantre eden bir yöntem geliştirdik. PCR ve antijen testlerini de bu şekilde doğru sonuç vermesini en az 20 kat kadar artırıyoruz” dedi.

Türk bilim insanları koronavirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat artırdığı belirtilen gargara ile yapılabilecek test geliştirdi. Bu yöntem koronavirüs tespitinde hassasiyeti 20 kat artırıyor. pic.twitter.com/9nTXEsaCBH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2020

Bu yöntemin örnek alınırken enfekte olma riskini de ortadan kaldırdığını belirten Prof. Dr. Kocagöz, sistemi şöyle anlattı:

5 dakikada konsantre ediyor

“Gargara yapıldıktan sonra alınan örnek bir tüpe konuluyor. Tüpteki polimer tablet hızla çözülüp örneği konsantre ediyor. Konstre sıvı daha sonra PCR ya da hızlı antijen testi ile inceleniyor. Örneğin konsantre olma süresi 5 dakika. Antjen testi ise konsantreden sonra 10-15 dakika da hızlı sonuç veriyor.”



Erken evrede teşhisi sağlıyor

Konsantre örnek sayesinde daha fazla virüs toplamanın erken dönemde hastalığı tespit etme şansını da artırdığını ifade eden Kocagöz, bu sayede hastanın çok daha çabuk izole edilmesini ve bulaş zincirinin kırılmasına da katkı sağladıklarını söyledi.



Kocagöz zamanla bu antijen testlerini hastaların evde de kendi başlarına yapabileceğini belirtti.

