İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleyle ilgili uyarıda bulundu.

Cerrahşapa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış olduğunu belirten Gönen, şunları söyledi:

"Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."