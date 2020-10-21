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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen: Cerrahpaşa'ya başvurular iki kat arttı, kış zor geçebilir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen, hastanedeki vaka sayılarında ve başvurularda yaklaşık iki katı artışın yaşandığını belirterek, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleyle ilgili uyarıda bulundu.
Cerrahşapa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış olduğunu belirten Gönen, şunları söyledi:
"Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:26
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