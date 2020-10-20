Sağlık Bakanlığı 20 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 116 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1894 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1512.

Son 24 saatte 74 hasta vefat etti, 1512 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, toplam vaka sayısı 351 bin 413, toplam vefat sayısı 9 bin 445, toplam ağır hasta sayısı 1545, hastalarda zatüre oranı %5.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 306 bin 939 oldu.