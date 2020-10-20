Koronavirüs vaka sayılarında artış sürüyor. Bu artışta dikkat çeken ayrıntı ise yaşlı hasta oranında görülen yükseliş. Ekim başından itibaren yaşları 60-65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların yoğun bakıma ihtiyacı artıyor. Hastalığı hafif geçirdiğini düşünenler bir anda kendilerini yoğun bakımda bulabiliyor.

Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Fethi Gül, özellikle son 3 haftada hem hasta sayısında hem hastaneye başvuran sayısında hem de yoğun bakım hasta sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Aile içi bulaş

Gül’e göre artışın en önemli sebebi aile içi temasa dikkat edilmemesi: “Yazın özellikle genç nüfus hasta sayısında artış olduğunu görmüştük. Daha sonra genç hasta yaşlı ve kronik hastalara bulaştırmaya başladı.”

Yoğun bakımdaki hastaların çok zorlü süreçler geçirdiğine işaret eden Gül şunları anlattı: “Bu hastalardaki en büyük sorun oksijene olan gereksinim. Mümkün olduğu kadar solunum cihazına geç dönemde geçmeye çalışıyoruz. Ancak solunum cihazı ihtiyacı olan hasta sayısı da az değil. Beslenememe öksürememe onun dışında bağırsak problemleri gibi majör problemlerle karşılaşıyoruz.”

"Bir anda ağır hastalık altında bulabiliriz kendimizi"

Gül hastalığın kodlarının hala tam olarak çözülemediğini bunun için önlemlere tam olarak uyulması gerektiğini vurguluyor: “Yoğun bakım ve ağır hasta sayılarının yüksek olmasına rağmen ölüm oranlarının ilk zamanlardaki gibi yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Bu bize aslında çok güvence vermemeli. Bir anda ağır hastalık altında bulabiliriz kendimizi. "



Haber: Fatma Demir TURGUT



Kamera: Ahmet Burak KARAAHMETOĞLU