Sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak Türkiye'de yaşanan ölümler büyük endişe oluşturdu.

Uzmanlar, sahte içki yapımında kullanılan metil alkol, ispirto, anti-freeze sıvıları, fotokopi sıvıları, çözücüler, boya çıkarıcılar, vernik, otomobil cam temizleyicileri, maket uçak yakıtları ve karbüratör temizleyicileri gibi maddelerin hayati fonksiyonları altüst ettiğini belirtiyor.

Metil alkol ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Metil alkol renksiz, uçucu bir sıvıdır. Aslında sanayide kullanılan kimyasal bir madde. Kendine has bir kokusu vardır ama dışarıdan bakmakla ayırt edilemez. Bir çay kaşığı içilmesi bile ciddi zehirlenmeye neden olabilir” ifadelerini kullandı.

"Bulanık görmekten körlüğe kadar ilerleyebiliyor"

Alkol zehirlenmesinin belirtilerine dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Şuur bulanıklığı, çift görme, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma, önde karlı alan varmış gibi görme, görme alanında azalma, körlük gibi belirtilere sıklıkla rastlanabilir. Öte yandan karın ağrısı, bulantı-kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, nöbet geçirme, vücutta asit birikmesi, hızlı ve derin nefes alma ihtiyacı gibi belirtilerin yanı sıra geç dönemde tansiyon düşmesi ve nabız yavaşlaması gibi belirtiler de görülmektedir” dedi.

"Çok erken fark edilip dinamik bir yaklaşım yapmak gerekir"

Tedavi yöntemleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Tedavi destekleyici önlemler ön plandadır. Serum verilir. B1 ve B6 vitamini verilir. Vücut asid yükü artmıştır bu nedenle asidozu düzeltici tedavi yapılır. Metanolün toksik metabolitinin oluşumunu engellemek amacıyla Fomepizol ya da Etanol ile önleyici tedavi yapılır. Diyaliz yapılır. Alımdan hemen sonra mide yıkama yapılırsa yararlı ve aktif kömür tedavisi yararsızdır. Çok erken fark edilip dinamik bir yaklaşım yapmak gerekir yoksa hasta kaybedilir” açıklamasında bulundu.